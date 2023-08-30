В Японии сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Сторожевики призывают суда в регионе в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. КНДР произвела очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

По данным береговой охраны, запущенная ракета уже упала, однако место падения не уточняется. В то же время, по данным японского общественного телевидения, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии в Японском море. По данным агентства Kyodo, КНДР осуществила запуск сразу нескольких ракет - все они упали за пределами японской ИЭЗ. Сторожевики призывают суда в регионе в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями. Министерство обороны Японии ведет сбор и анализ информации об этом новом ракетном пуске Пхеньяна. При канцелярии японского премьера Фумио Кисиды штаб по вопросам, связанным с КНДР, также занимается сбором и анализом информации.

КНДР 24 августа совершила запуск баллистической ракеты, предположительно, с разведывательным спутником. По данным Министерства обороны Японии, примерно через 15 минут после запуска ракета миновала японское воздушное пространство в районе префектуры Окинава и пролетела в сторону Тихого океана. В связи с ракетным пуском на территории Японии сработала экстренная система оповещения населения.

Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. В космическом агентстве КНДР подчеркнули, что неисправность не вызовет серьезных проблем в дальнейшем, и выразили намерение осуществить очередную попытку запуска спутника в октябре. Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллиген-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.

КНДР с начала года провела 16 ракетных запусков.