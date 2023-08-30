СМИ сообщило о прибытии главы МИД Ирана в Дамаск

Хосейн Амир Абдоллахиян проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом

БЕЙРУТ, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл с официальным визитом в Дамаск и встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщило агентство Tasnim.

"Целью визита является дальнейшее укрепление двусторонних связей и координация позиций по региональным и международным проблемам", - заявил в аэропорту руководитель иранского МИД, слова которого приводит агентство. По его информации, Абдоллахиян возглавляет делегацию, в которую входит несколько высокопоставленных чиновников.

Ранее иранский министр написал в соцсети X (ранее Twitter), что "на переговорах в Дамаске будет обсуждаться вопрос об ускорении реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента исламской республики Эбрахима Раиси в Сирию в мае 2023 года". Как подчеркнул Абдоллахиян, они касаются в первую очередь развития торгово-экономического сотрудничества.

"Иран выступает за установление стабильности и спокойствия в Сирии, сохранение ее суверенитета и территориальной целостности", - отметил он.

Глава иранского МИД посетил Дамаск 23 марта, затем 30-31 июля в Тегеран нанес визит министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. По его итогам было объявлено о договоренности двух стран перейти на взаимные расчеты в национальных валютах.