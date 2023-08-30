30 августа, 15:08

Китай пообещал Великобритании "широкие перспективы" при взаимном доверии

Глава МИД КНР Ван И заявил, что в условиях нестабильной ситуации на международной арене Китай и Великобритания должны действовать "сообща противодействовать глобальным вызовам"

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли пообещал Великобритании "широкие перспективы" для развития при взаимном уважении и доверии. Об этом сообщил МИД КНР.

"Нам лишь нужно неизменно продолжать проявлять взаимное уважение, действовать по отношению друг к другу на равноправной основе, объективно воспринимать развитие противоположной стороны, усиливать взаимопонимание и доверие, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Тем самым Китай и Великобритания смогут устранить [стоящие перед ними] помехи и преграды, проявить жизненную силу, открыть широкие перспективы".

Как уточнил глава МИД КНР, в условиях нестабильной ситуации на международной арене Китай и Великобритания должны действовать так, как подобает ведущим державам, "сообща противодействовать глобальным вызовам". 

Теги:
ВеликобританияКитайВан И
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