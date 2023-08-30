США намерены ввести новые санкции против РФ и КНДР за военно-техническое сотрудничество

В Белом доме утверждают, что Москва хочет получить от Пхеньяна "сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу", а также "значительный объем" военных средств

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян якобы наращивают военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Согласно нашей информации, переговоры по поставкам вооружений между Россией и КНДР серьезно продвинулись", - сказал он. По версии Вашингтона, представители России и КНДР постоянно обсуждают возможные сделки в оборонной сфере. Кирби утверждал, что Москва хочет получить от Пхеньяна "сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу", а также "значительный объем" военных средств.

"Мы предпринимаем конкретные действия, выявляя и вводя санкции против физических и юридических лиц, способствующих сделкам по продаже оружия между этими двумя странами. <...> Мы будем продолжать выявлять, раскрывать и пресекать попытки России приобрести военные средства у КНДР и у любого другого государства, готового поддержать ее войну на Украине", - добавил представитель Белого дома.