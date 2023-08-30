Белый дом заявил о намерении США "поддержать демократию" в Габоне

Вашингтон глубоко обеспокоен попыткой переворота в этой стране, сообщил в координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов глубоко обеспокоена попыткой переворота в Габоне, следит за ситуацией и намерена поддержать жителей страны в их "стремлении к демократии".

Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы весьма внимательно следим за этой попыткой военным путем захватить власть [в Габоне]. <...> Это вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Мы остаемся в числе тех, кто поддерживает народы региона в их стремлении к демократии", - сказал он.