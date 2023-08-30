Эрдоган заявил, что Турция скоро будет продавать собственные системы ПВО

Речь идет о зенитном ракетном комплексе большой дальности Siper, который предназначен для поражения любых воздушных целей

АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Турция в скором времени будет продавать собственные системы ПВО, а не закупать их у других стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в военной академии в Анкаре.

"Мы ранее уже провели успешные испытания нашего собственного комплекса ПВО Siper. Скоро мы станем страной, которая продает эти системы тем, кто не продавал их нам, придумывая разные предлоги", - сказал он, имея в виду долгие безрезультатные переговоры с США о покупке комплексов Patriot.

Siper (с турецкого "окоп", "траншея") - это зенитный ракетный комплекс большой дальности, который предназначен для поражения любых воздушных целей. По мнению экспертов, этот комплекс после нескольких лет модификаций может выйти на уровень российских ЗРС С-400.

"Наша оборонная промышленность привела нашу страну в высшую лигу. До конца этого года мы увидим еще и первый полет отечественного истребителя [пятого поколения] Kaan. Хотим завершить испытания БПЛА Bayraktar Kizilelma и поставить его на вооружение армии", - сказал Эрдоган. Он также добавил, что "Турция не может отказаться от того, чтобы иметь сильную и современную армию".

В среду в Анкаре открылся авиационно-космический фестиваль TEKNOFEST. Центром внимания на фестивале являются турецкие беспилотники - Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Ak nc и Bayraktar K z lelma.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет". Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.