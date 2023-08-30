Эрдоган: НАТО, БРИКС и Организация тюркских государств набирают международный вес

По словам президента Турции, "везде на фоне рисков безопасности растут расходы на оборонную промышленность"

АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что объединения, подобные БРИКС, НАТО и Организации тюркских государств, набирают вес в текущих геополитических условиях. Об этом он сказал во время выступления в военной академии в Анкаре, которое транслировали местные телеканалы.

"Когда сдаются новые карты в международной политике, на первый план выходит поиск новых вариантов сотрудничества. Такие объединения, как НАТО, БРИКС, Организация тюркских государств, набирают вес в международной политике в качестве площадок многостороннего сотрудничества", - сказал он.

Эрдоган отметил, что "кризисные явления в мире, начавшиеся с пандемии и усугубившиеся [событиями] на Украине, негативно влияют на экономику и политику в мировом масштабе". "Все страны, в том числе и развитые, столкнулись с самыми высокими за последние 60-70 лет темпами инфляции", - сказал он.

Турецкий лидер также указал, что "везде на фоне рисков безопасности растут расходы на оборонную промышленность". "Инвестиции в оборонные расходы, которые считаются некоторыми экономистами расточительными и ненужными, растут год от года. Фактически это гонка. И все признают, насколько важно иметь современную, дисциплинированную и обладающую возможностями сдерживания армию", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что "ряд стран, которые еще несколько лет назад считали своей ценностью нейтралитет, сейчас вынуждены присоединяться к оборонным пактам".