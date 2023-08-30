МИД КНР заявил, что Пекин и Лондон должны помогать развитию экономики

Глава ведомства Ван И считает, что Китай и Великобритания также должны способствовать устранению конфликтов в мире

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Китай и Великобритания должны усилить координацию, чтобы придать мощный импульс развитию мировой экономики и помочь устранению конфликтов в мире. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли.

"Китай и Великобритания - ведущие торгово-финансовые державы, наши страны должны усилить координацию макроэкономических политик, придать мощный импульс восстановлению мировой экономики, - приводит слова Ван И сайт МИД КНР. - Нужно играть конструктивную роль для человеческого сообщества, содействовать уменьшению количества барьеров и конфликтов".

Как уточнил глава МИД КНР, Пекин всегда считал, что китайско-британское взаимодействие имеет глобальное значение. Он отметил, что диалог и сотрудничество - это "ключевые слова, которыми можно охарактеризовать стратегию Китая по отношению к Великобритании".

"Нужно содействовать продвижению, а не регрессу отношений между нашими странами", - подчеркнул Ван И. По его словам, необходимо, чтобы КНР и Великобритания перенимали исторический и цивилизационный опыт друг друга.