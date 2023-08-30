В Минобороны Италии заявили, что дестабилизация стран в Африке несет риски для Европы

По главы ведомства Гуидо Крозетто, Европейский союз "должен стать политическим игроком, чтобы решить многие проблемы, которые, казалось бы, не затрагивают европейских граждан сейчас, но которые могут стать ключевыми в скором времени"

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто, который принял участие в неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза в испанском городе Толедо, отметил, что дестабилизация африканских стран несет риски для Европы.

"Из-за Африки есть беспокойство, потому что каждый раз, когда происходит дестабилизация африканской страны, - я имею в виду Сахель, Нигер, Габон, - повышаются риски для Европы, возрастает риск появления террористов, преступников, торговцев людьми и оружием", - приводит его слова пресс-службы Минобороны Италии.

По мнению министра, Европейский союз "должен стать политическим игроком, чтобы решить многие проблемы, которые, казалось бы, не затрагивают европейских граждан сейчас, но которые могут стать ключевыми в скором времени".

Комментируя украинский кризис, глава Минобороны Италии выразил мнение, что для урегулирования "необходимы два пути". "С одной стороны, мы должны продолжать помогать Украине, и Италия сделала это больше, чем любая другая страна, а с другой стороны, мы должны попытаться прийти к диалогу, который мог бы создать условия для справедливого мира между Украиной и Россией", - сказал Крозетто.