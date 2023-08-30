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Военный переворот в Габоне

В США заявили, что планируют прояснить ситуацию в Габоне до обсуждений в Совбезе ООН

Постпред США при организации отметила, что Вашингтон осуждает "любые действия военных, направленные на то, чтобы взять власть силой"

ООН, 30 августа. /ТАСС/. США изучают ситуацию в Габоне, где, по поступающим сообщениям, к власти пришли военные, до прояснения случившегося воздерживаются от действий в СБ ООН. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

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"Мы еще изучаем ситуацию. В настоящее время она развивается. У нас нет всех деталей, но мы проводим консультации с другими членами Совета Безопасности ООН о том, какие действия мы можем предпринять. Когда произошел переворот в Нигере, Совет собрался на срочную встречу и выступил с решительным заявлением по этой ситуации", - сказала она.

"Пока мы не будем знать точно, что там произошло, мы не будем предпринимать действий. Но позвольте сказать прямо - мы осуждаем любые действия военных, направленные на то, чтобы взять власть силой", - добавила Томас-Гринфилд. 

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ГабонСШАВоенный переворот в Габоне
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