Белый дом считает преждевременным говорить о тенденции к смене власти в странах Африки

Вашингтон будет внимательно наблюдать за происходящим

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Администрация США считает, что пока слишком рано говорить о наличии тенденции к смене силовым путем поддерживаемых Западом властей в африканских странах, однако Вашингтон будет внимательно наблюдать за происходящим. Такую позицию изложил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я думаю, что слишком рано называть это тенденцией. Конечно, вызывает глубокую обеспокоенность, что еще в одной стране военные предприняли столь опасные и безрассудные шаги, попытались захватить власть у демократически избранного правительства", - ответил он на вопрос журналиста о том, видит ли Вашингтон в событиях в Нигере, Габоне и других странах тенденцию к свержению военными "коррумпированных режимов, поддерживаемых главным образом Западом".

Кирби в связи с этим выступил с утверждением, что США "привержены поддержке демократии на континенте и по всему миру". По мнении сотрудника СНБ, пока еще "слишком рано" говорить, что "здесь есть тенденция", а также будет "эффект домино". "Нам нужно внимательно следить за этим", - сказал он. Кирби выразил несогласие с тем, что США "уходят из Африки".

Группа габонских военных ранее объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии во главе с Брисом Клотером Олиги Нгемой, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок президент Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Сам Али бен Бонго Ондимба записал видеообращение, в котором подтвердил, что удерживается военными на территории президентской резиденции.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.