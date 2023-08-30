На Украине проверят все выданные после начала СВО справки о негодности к военной службе

Президент страны Владимир Зеленский пообещал продолжить очистку системы от тех, кто использует должностные полномочия "против безопасности и обороноспособности государства"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Проверка обоснованности выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанных после 24 февраля 2022 года, пройдет на Украине. Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК (военно-врачебных комиссий - прим. ТАСС) по инвалидности и непригодности к военной службе, которые приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться сотрудники правоохранительных органов", - написал он в Telegram-канале. При этом президент пообещал продолжить очистку системы от тех, кто использует должностные полномочия "против безопасности и обороноспособности государства".

Кроме того, на заседании СНБО решено "пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности". При этом, отметил Зеленский, решено привлечь к работе ВВК гражданские медицинские учреждения и завершить процесс полной цифровизации работы ВВК.

Ранее в среду в Верховной раде заявили, что отсрочка от мобилизации украинцам, получающим еще одно высшее образование в условиях военного положения, должна быть отменена.

24 февраля 2022 года на Украине была объявлена и постоянно продлевается всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не попасть в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами, а также вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины уволил всех областных военкомов.