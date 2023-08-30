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Военный переворот в Габоне

Генсек ООН осудил переворот в Габоне

Антониу Гутерриш призвал мятежников обеспечить безопасность президента страны Али бен Бонго Ондимбы и членов его семьи

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил переворот в Габоне, призвал мятежников обеспечить безопасность президента страны Али бен Бонго Ондимбы и членов его семьи. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь пристально следит за развитием ситуации в Габоне, - сказал Дюжаррик. - Он резко осуждает попытку госпереворота как средство разрешить постэлекторальный кризис <...>. Он также призывает армию и службы безопасности гарантировать физическую неприкосновенность президента республики и членов его семьи".

Помимо этого, генеральный секретарь призвал "все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, участвовать в инклюзивном и предметном диалоге, а также обеспечить соблюдение верховенства закона и прав человека".

Дюжаррик также отметил, что вопрос о том, скажется ли ситуация в Габоне, который занимает место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, на работе СБ, надо адресовать его членам. "Военный переворот есть военный переворот, мы выступаем против этого. Что касается того факта, что Габон является членом Совета Безопасности, затрудняет ли это возможность выражения позиции Совета Безопасности: мы предоставляем говорить об этом председательству Совета и остальным его членам", - сказал он. 

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Бонго Ондимба, Али бенГабонГутерриш, АнтониуВоенный переворот в Габоне
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