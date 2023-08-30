Эксперты считают, что военный переворот в Габоне усилит позиции мятежников в Нигере

В африканских странах, население которых, несмотря на огромные ресурсы, живет в бедности, произойдут тревожные события и протестные движения, прогнозирует тунисский африканист Алия Алани

ДУБАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Государственный переворот в Габоне послужит интересам мятежников в Нигере, так как выступающие за проведение военной операции против путчистов страны будут вынуждены сконцентрироваться на решении внутренних проблем. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные телеканалом Sky News Arabia.

"Военные в Нигере извлекут выгоду из того, что произошло в Габоне. Серия военных переворотов [в Африке] стала свершившимся фактом, поэтому с лидерами этих переворотов необходимо взаимодействовать", - считает сенегальский политолог Абдель Ахад Абдель Рашид. "Соседние страны, особенно те, которые поддерживают военную интервенцию против мятежников в Нигере, проявят осторожность и уделят приоритетное внимание своим внутренним проблемам, опасаясь попасть под волну госпереворотов", - добавил он.

"Переворот в Габоне укрепит позиции мятежников в Нигере, которые планируют переговоры о переходном периоде и дорожной карте", - отметил тунисский африканист Алия Алани. Он считает, что после случившегося в Габоне ECOWAS "будет более рационально подходить к решению некоторых проблем континента, включая, конечно, проблему Нигера". По мнению Алани, вскоре в африканских странах, население которых, несмотря на огромные ресурсы, живет в бедности, произойдут тревожные события и протестные движения.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ЭКОВАС ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.