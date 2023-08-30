Швейцария поддержала экспортные запреты ЕС против Белоруссии

В Берне подчеркнули, что этот шаг приближает режим санкций в отношении Минска к режиму, действующему против Москвы

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Швейцария присоединилась к объявленным 3 августа санкциям Евросоюза против Белоруссии, предусматривающим ряд экспортных запретов. Об этом сообщило швейцарское правительство, подчеркнув, что этот шаг приближает режим санкций в отношении Минска к режиму, действующему против Москвы.

"30 августа Федеральный совет утвердил новые меры в отношении Белоруссии, переняв таким образом меры, принятые Европейским союзом 3 августа", - говорится в сообщении. В Берне напомнили, что первая часть пакета рестрикций ЕС против Минска, касающаяся включения в санкционный список 38 физических и 3 юридических лиц, была введена в действие в Швейцарии 15 августа.

"Федеральный совет решил перенять с 30 августа другие меры, принятые ЕС 3 августа 2023 года. Эти меры еще больше приближают режим санкций против Белоруссии к режиму, установленному в отношении России", - констатировали в Берне. Они, в частности, предусматривают "запрет на экспорт товаров и технологий, предназначенных для аэронавтики и космической отрасли". Кроме того, расширен перечень запрещенных к поставкам товаров, которые могут усилить Белоруссию в военно-техническом плане. В частности, теперь запрещен экспорт в республику полупроводниковых приборов.

Мотивом для поддержки Швейцарией санкций ЕС в сообщении названа "вовлеченность" Белоруссии в специальную военную операцию, проводимую Россией на Украине. В Берне подчеркнули, что приняв 30 августа решение о присоединении к новым санкциям, объявленным в Брюсселе 3 августа, Федеральный совет "продолжает тесное партнерство, существующее между Швейцарией и ЕС в области санкций".

Ранее не участвующая в ЕС Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, все 11 пакетов санкций Евросоюза против России, введенных в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.