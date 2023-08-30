В Британии заявили, что приоритетом в отношениях с КНР всегда будут интересы безопасности

Глава британского МИД Джеймс Клеверли посетил с визитом Китай

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Обеспечение безопасности Великобритании всегда будет приоритетом Лондона при выстраивании отношений с Пекином. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли, в среду посетивший с визитом Китай.

"Безусловно, что мы, как и США, а также многие другие страны поддерживаем экономические отношения с Китаем, но там, где экономические интересы будут расходиться с интересами безопасности, приоритет всегда будет отдаваться безопасности", - сказал Клевели.

В ходе визита глава британского МИД встретился со своим китайским коллегой Ван И, а также с вице-председателем КНР Хань Чжэном. В заявлении, которое распространил Форин оффис, говорится, что стороны обсудили конфликт на Украине и ядерную программу КНДР. Там также добавили, что Клеверли довел до своих китайских коллег "позицию Великобритании в отношении злонамеренной деятельности Китая в киберпространстве".

"Я провел ряд встреч с высокопоставленными членами китайского правительства. На каждой из них я поднимал тему прав человека, и я продолжу так делать", - сказал он.

Министр затрагивал с представителями китайского руководства тему соблюдения прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Клеверли также призвал к сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе и отмене введенных Китаем санкций в отношении ряда британских парламентариев.

Клеверли стал первым главой британского МИД, который посетил КНР за последние пять лет.

Об отношениях Великобритании и Китая

Внутри правящей Консервативной партии Великобритании ведутся споры о том, какую политику Лондон должен проводить на китайском направлении. В конце апреля Клеверли заявил о необходимости налаживать конструктивные отношения с Китаем ради решения глобальных проблем, так как без участия Пекина справиться с ними не получится. 5 мая он провел встречу с прибывшим на коронацию Карла III Хань Чжэном. Эти шаги вызвали сильное недовольство со стороны "ястребов" из правого крыла партии тори, требующих введения дополнительных ограничений на деятельность китайских компаний в чувствительных сферах по соображениям безопасности, а также выступающих за санкции против ряда отраслей китайской промышленности в ответ на ситуацию в СУАР.

13 марта правительство Великобритании опубликовало обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе Китай назван "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.