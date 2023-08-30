В Сирии заявили о противостоянии с Ираном агрессивным угрозам со стороны США

Глава МИД арабской республики Фейсал Микдад назвал эффективной стойкость народов двух стран

БЕЙРУТ, 30 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают террористические силы на Ближнем Востоке и используют их для давления на Сирию и Иран. Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, заявил на пресс-конференции в Дамаске министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад после состоявшихся переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Сирия и Иран совместно противостоят агрессивным угрозам со стороны США и Запада, - указал он. - Стойкость наших народов является эффективной благодаря их сплочению вокруг своего руководства и вооруженных сил".