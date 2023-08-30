30 августа, 17:08,
обновлено 30 августа, 17:32
Военный переворот в Габоне

Мятежники назначили Бриса Олиги Нгему главой Габона на переходный период

REUTERS/ Scott Ngokila
© REUTERS/ Scott Ngokila

Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Военные, захватившие власть в Габоне, назначили главой государства на переходный период командующего Республиканской гвардией Габона генерала Бриса Олиги Нгему. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление мятежников, зачитанное одним из них по габонскому телевидению.

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Ранее французская газета Le Monde сообщила о том, что путчисты изберут своего лидера на собрании генералов позднее вечером.

Группа высокопоставленных габонских военных утром 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". 

Теги:
ГабонВоенный переворот в Габоне
© Информационное агентство ТАСС
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