Опрошенные французы видят в качестве преемника Макрона экс-премьера Эдуара Филиппа

Предпочтение его кандидатуре отдали 31% респондентов, сообщил телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра (северо-запад страны) Эдуар Филипп назван наиболее сильным кандидатом на пост президента республики из числа окружения французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом BFMTV.

Так, 31% респондентов считают 52-летнего Филиппа оптимальным преемником Макрона после завершения его полномочий в Елисейском дворце в 2027 году.

Филипп, как показывает исследование, с большим отрывом опережает 54-летнего Брюно Ле Мэра, возглавляющего экономический блок правительства, в пользу которого высказались 16%. Тройку лидеров опроса замыкает 40-летний министр внутренних дел Жеральд Дарманен (12%).

Действующий премьер-министр 62-летняя Элизабет Борн набрала 5%. Самый молодой член правительства, 34-летний министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь получил поддержку 11% участников исследования.

Опрос проводился путем интернет-анкетирования среди 1 003 жителей европейской части Франции в возрасте от 18 лет с 29 по 30 августа 2023 года.

Макрон по истечении второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства. В лагере оппозиции о намерении бороться за Елисейский дворец заявила глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывшая соперницей Макрона на выборах 2017 и 2022 гг. Ранее газета Le Figaro опубликовала результаты собственного опроса, согласно которому Ле Пен лидировала бы уже в первом туре выборов 2027 года.

Карьера претендента

Специалист в области публичного права Эдуар Филипп по завершении учебы стажировался в ООН в Нью-Йорке, а затем служил во французском Госсовете (высший административный суд). Он успел поработать адвокатом, возглавлял службу коммуникации в концерне Areva - ведущем предприятии французской атомной отрасли. В октябре 2010 года на выборах в Гавре был избран на пост мэра, а позднее получил также мандат депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) от правоцентристской партии "Республиканцы".

Во время президентских выборов 2017 года Филипп входил на начальном этапе кампании в предвыборную команду кандидата "Республиканцев", бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. После своей победы на президентских выборах 2017 года Макрон предложил ему возглавить правительство. Филипп оставался премьером до 2020 года, после чего вернулся на пост мэра Гавра.

Политик известен также как писатель, автор романов "Час истины" (L'Heure de verite, 2007) и "В тени" (Dans l'hombre, 2011) и горячий поклонник творчества Александра Дюма (отца). По случаю объединения Нормандии в единый регион семь лет назад он сдержал пари, заключенное с горожанами, и дважды переплыл бассейн торгового порта Гавра.