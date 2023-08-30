В ООН прокомментировали атаки беспилотников на территорию России

Организация выразила обеспокоенность эксалацией конфликта

ООН, 30 августа. /ТАСС/. ООН обеспокоена эскалацией конфликта вокруг Украины. Таким образом официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик прокомментировал удары беспилотников, в том числе по территории России.

"Мы обеспокоены эскалацией насилия, которое мы наблюдаем", - сказал он.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные эксперты выясняют маршруты запуска дронов, атаковавших аэропорт в Пскове, чтобы принять дальнейшие меры. Россия будет продолжать специальную военную операцию, чтобы искоренить исходящую от киевского режима террористическую угрозу, так как "подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты", сказал Песков.

Отвечая на вопрос, рассматриваются ли версии, что беспилотники для удара по Псковской области были запущены из Эстонии или Латвии, представитель Кремля подчеркнул, что делать заключения относительно маршрута беспилотников - это прерогатива военных экспертов.