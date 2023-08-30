Посольство США призвало американцев срочно покинуть Гаити

Телеканал Telesur ранее сообщал, что вооруженные банды контролируют более 80% Порт-о-Пренса и укрепляют свои позиции в других регионах страны

ГАВАНА, 30 августа. /ТАСС/. Посольство США в Порт-о-Пренсе заявило о необходимости выезда из Гаити американских граждан по причине нестабильной ситуации в сфере безопасности.

"Учитывая текущую ситуацию с безопасностью и проблемы с инфраструктурой, гражданам США, находящимся в Гаити, следует как можно скорее покинуть Гаити на коммерческом или частном транспорте, - говорится в заявлении на сайте посольства в среду. - Гражданам США, желающим покинуть Порт-о-Пренс, следует следить за местными новостями и выезжать только тогда, когда это представляется безопасным".

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Ранее телеканал Telesur сообщал, что вооруженные банды контролируют более 80% столицы и укрепляют свои позиции в других регионах страны.