30 августа, 17:56

Глава партии "Слуга народа" назвал условие для проведения выборов на Украине

По словам Давида Арахамии, выборы проведут, если западные партнеры будут настаивать на этом, так как страна зависит от их финансирования

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Украинские власти должны будут провести новые выборы, если западные партнеры будут настаивать на этом, так как страна зависит от их финансирования. Об этом заявил глава фракции в Верховной раде пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вы видите, как международные партнеры посылают нам сигналы. Вот недавно приезжал влиятельный конгрессмен (американский сенатор-республиканец Линдси Грэм - прим. ТАСС), и он говорит, что вы должны провести выборы даже во время войны, чтобы не было так называемого застоя демократии, как они это называют", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

Арахамия напомнил, что украинские законы запрещают проводить выборы во время военного положения, которое действует сейчас в стране. "Однако вы же знаете, что у нас сейчас в каждой гривне (государственных доходов - прим. ТАСС) 68 копеек практически - деньги международных партнеров. То есть мы должны прислушиваться к их мнению, потому что они очень активно помогают", - пояснил глава фракции.

По его словам, если такие вопросы будут возникать, "если не в этом году, то в будущем или после, нам нужно будет это сделать".

Парламентские выборы должны пройти на Украине в октябре этого года, а президентские - весной следующего. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Но после наставлений Грэма риторика украинского президента несколько изменилась, и он допустил проведение выборов до окончания боевых действий, если Запад предоставит для этого финансирование. 

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