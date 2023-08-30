Глава МИД Ирана посоветовал американским военным покинуть Ближний Восток

Как заявил Хосейн Амир Абдоллахиян, никто не сможет "разорвать связи, объединяющие страны региона"

ДУБАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рекомендовал военнослужащим Соединенных Штатов покинуть регион Ближнего Востока. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом в Дамаске.

"США должны прекратить причинять страдания народам региона [Ближнего Востока]. Мы советуем американским военным вернуться туда, откуда они пришли", - заявил глава МИД Ирана, слова которого приводит сирийское агентство SANA. Министр отметил, что никто не сможет "разорвать связи, объединяющие страны региона".

"Сирия - очень важная страна в регионе, никто не может ее игнорировать", - продолжил Абдоллахиян. По его словам, в Иране позитивно оценивают восстановление отношений Сирии с другими арабскими странами. Глава МИД Ирана добавил, что во время его визита в Саудовскую Аравию официальные лица королевства заявляли, что Эр-Рияд стремится развивать отношения с Дамаском.

Как уточнил Абдоллахиян, с главой сирийского внешнеполитического ведомства они "обсудили вопросы [обеспечения] безопасности Сирии и попытки США возродить терроризм, а также проблему присутствия [американских военных] на сирийской земле". "Мы продолжим оказывать поддержку сирийскому руководству, армии и народу до тех пор, пока ситуация не стабилизируется", - подчеркнул он.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из главных их задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.