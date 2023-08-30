В ВВС Украины признали потерю 29 августа сразу шести летчиков на артемовском направлении

Все погибшие имели офицерское звание

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Украинские ВВС потеряли 29 августа сразу шесть летчиков на артемовском направлении. Об этом сообщает издание Klymenko Time со ссылкой на спикера 18-й бригады армейской авиации Евгения Ракиту.

"29 августа на бахмутском [артемовском] направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского, - говорится в сообщении. - Произошло это при выполнении боевого задания". Отмечается, что все погибшие имели офицерское звание.

На вооружении этой бригады состоят вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-2.