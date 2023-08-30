30 августа, 18:06
Военная операция на Украине

В ВВС Украины признали потерю 29 августа сразу шести летчиков на артемовском направлении

REUTERS/ Viacheslav Ratynskyi, архив
© REUTERS/ Viacheslav Ratynskyi, архив

Все погибшие имели офицерское звание

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Украинские ВВС потеряли 29 августа сразу шесть летчиков на артемовском направлении. Об этом сообщает издание Klymenko Time со ссылкой на спикера 18-й бригады армейской авиации Евгения Ракиту.

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"29 августа на бахмутском [артемовском] направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского, - говорится в сообщении. - Произошло это при выполнении боевого задания". Отмечается, что все погибшие имели офицерское звание.

На вооружении этой бригады состоят вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-2. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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