Генпрокурор Украины сообщил, что ОПГ поставляют наркотики военным страны на линию фронта

Андрей Костин отметил, что активизация организованной преступности - это "опыт всех стран, переживших войну или вооруженные конфликты"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Организованные преступные группировки, имеющие международные связи, поставляют наркотики украинским военным, находящимся на линии соприкосновения. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, выступая на координационном совещании с руководителями правоохранительных органов.

Генпрокурор признал, что организованная преступность на Украине активизировалась после начала боевых действий. "Активизация организованной преступности - это не только опыт Украины, это опыт всех стран, переживших войну или вооруженные конфликты", - приводятся слова Костина в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора.

Он остановился на необходимости усиления борьбы с незаконным производством и использованием наркотических средств и прекурсоров. "Мы еще видим, что могут существовать цепочки поставок этих средств на линию фронта, в Вооруженные силы", - заявил генеральный прокурор Украины. Он пообещал "прекратить эту деятельность на уровне государства".

Костин добавил, что "эти вопросы сложны, ведь имеют также и трансграничное измерение". При этом он сообщил, что в борьбе с международной торговлей наркотиками украинским властям оказывают содействие структуры ЕС и США, в том числе американское Федерального бюро расследований.