МИД Сирии поздравил Египет, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию с будущим вступлением в БРИКС

Глава ведомства Фейсал Микдад отметил, что многополярность - это единственный способ решить проблемы, с которыми сталкивается мир

ДУБАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад передал поздравления Египту, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии с будущим вступлением в БРИКС, передал ливанский телеканал Al Mayadeen.

"Многополярность - это единственный [способ] решить проблемы, с которыми сталкивается мир, и мы поздравляем Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет со вступлением в БРИКС", - заявил он на пресс-конференции в Дамаске по итогам переговоров с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов группы решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года. Однако глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях саммита заявил, что Эр-Рияд изучит приглашение стать членом БРИКС и примет "соответствующее решение". По его словам, королевство ждет подробностей относительно характера членства в группе.