Лукашенко в день рождения поговорил по телефону с Путиным, Токаевым и Назарбаевым

Президент России, а также действующий и бывший главы Казахстана "тепло поздравили президента Беларуси с днем рождения", сообщили в пресс-службе белорусского лидера

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение дня провел телефонные переговоры с президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, а также первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Перспективные направления развития белорусско-казахстанского сотрудничества рассмотрены в разговоре с Токаевым. "Лидеры стран обменялись мнениями и по вопросам международной проблематики", - отметили в пресс-службе белорусского президента.

"Состоялся также телефонный разговор Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", - проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что "главы зарубежных государств в ходе личного общения, а также в многочисленных посланиях тепло поздравили президента Беларуси с днем рождения".

Лукашенко отмечает 69-й день рождения.