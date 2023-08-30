30 августа, 18:48
Военный переворот в Габоне

В Габоне возобновили вещание французских телеканалов и радиостанции

Вещание France 24, TV5 Monde и RFI приостанавливали 27 августа, на следующий день после проведения в Габоне президентских и парламентских выборов

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Военные власти Габона распорядились возобновить вещание на территории страны французских телеканалов France 24 и TV5 Monde, а также французской радиостанции RFI. Об этом сообщила газета Le Figaro.

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Распоряжение о возобновлении работы этих СМИ в Габоне дал генерал Брис Олиги Нгема, назначенный захватившими власть военными лидером страны на переходный период, отмечает издание. Вещание двух телеканалов и радиостанции было приостановлено 27 августа, на следующий день после проведения в Габоне президентских и парламентских выборов. Ранее в среду военные распорядились снять в Габоне блокировку доступа в интернет, которая была введена 26 августа сразу же после закрытия избирательных участков. 

Теги:
ГабонФранцияВоенный переворот в Габоне
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