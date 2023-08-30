30 августа, 18:58

В США отказались комментировать информацию о возможной встрече Байдена и Ким Чен Ына

Американская администрация держит открытой свои каналы связи для КНДР, отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов держит открытой свои каналы связи для КНДР и отказывается комментировать потенциальную возможность проведения встречи американского президента Джо Байдена и лидера народной республики Ким Чен Ына. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

Ее спросили, рассматривает ли Байден возможность встретиться с Ким Чен Ыном на фоне утверждений Вашингтона о наращивании военно-технического сотрудничества РФ и КНДР. "У меня нет [списка потенциальных] встреч [Байдена], которыми я с вами могла бы поделиться на данный момент. Наши каналы связи открыты. Мы весьма четко об этом заявляли. Мне нечем поделиться по поводу возможной встречи с ним", - ответила Жан-Пьер.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден готов обсудить с Ким Чен Ыном вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Он отметил, что пока КНДР не дала положительный ответ на предложение. 

Теги:
СШАКНДРКим Чен ЫнБайден, ДжоЖан-Пьер, Карин
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