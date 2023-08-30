Авиация возглавляемой США коалиции 18 раз создавала опасные ситуации в районе Эт-Танф

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, за сутки было зафиксировано восемь нарушений протоколов деконфликтации

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники международной коалиции, возглавляемой США, за сутки восемь раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - отметил Кулить в ходе брифинга.

По словам замруководителя центра, также за сутки было зафиксировано восемь нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - добавил он.