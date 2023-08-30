Генсек НАТО заявил, что больше не пойдет на продление своего срока

Страны НАТО 4 июля согласовали продление полномочий Йенса Столтенберга на год

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что больше не собирается идти на продление срока своих полномочий.

"Да, это мое последнее продление", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста в интервью телекомпании CNN.

Страны НАТО 4 июля этого года согласовали продление полномочий Столтенберга на год - до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на высшем уровне на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Это уже шестое продление полномочий Столтенберга на этом посту. Обычный срок полномочий генсека НАТО составляет четыре года, экс-премьер Норвегии занял это кресло 1 октября 2014 года. Таким образом его десятилетний срок полномочий стал вторым по продолжительности в истории альянса после голландца Йозефа Лунса, возглавлявшего альянс 13 лет - с 1971 по 1984 годы.