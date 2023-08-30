ФРГ за неделю отправила Украине 10 танков Leopard 1A5

Также отправлено 13 млн патронов, сообщили в Минобороны Германии

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. ФРГ в течение последних семи дней отправила киевскими властям 10 танков Leopard 1A5 и 13 млн патронов. Это следует из обновленного списка на сайте МО Германии.

Также за последнюю неделю Украине был поставлен радар TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников, полевой госпиталь, а также четыре грузовых автомобиля.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €20 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и боевые танки. Сейчас Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение.