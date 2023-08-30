30 августа, 19:39

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса вновь впал в ступор на публике

AP Photo/ J. Scott Applewhite
Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл
© AP Photo/ J. Scott Applewhite

Инцидент произошел в ходе общения с журналистами на мероприятии в штате Кентукки

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл вновь на продолжительное время впал в ступор в ходе публичного выступления, сообщает телеканал WLKY.

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По его сведениям, инцидент произошел в ходе общения с журналистами на мероприятии в штате Кентукки. На опубликованном телеканалом видео журналист спросил 81-летнего сенатора о планах на переизбрание в 2026 году. Политик попросил повторить вопрос, после чего отвернулся от журналиста и замолчал примерно на 30 секунд, при этом он смотрел в одну точку и никак не отреагировал, когда один из его помощников подошла и громко повторила вопрос.

После паузы сенатор ответил на два вопроса и ушел с мероприятия в сопровождении помощников. "Макконнелл ненадолго почувствовал головокружение и взял паузу в ходе пресс-конференции", - приводит телеканал заявление команды политика.

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что слышал о произошедшем. Он отметил, что намерен в ближайшие часы позвонить Макконнеллу.

Это уже второй раз, когда Макконнелл прерывает свое выступление. Предыдущий случай произошел в конце июля на пресс-конференции в Вашингтоне, когда сенатор неожиданно замолчал примерно на 20 секунд, напряженно глядя перед собой. Тогда помощники политика также списали паузу на головокружение. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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