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Военная операция на Украине

Конгрессмен потребовал от администрации США четкого плана действий в отношении Украины

Конгресс не должен выделять новые пакеты помощи Киеву до тех пор, пока не будут потрачены уже выделенные средства, считает Марк Элфорд

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Марк Элфорд (республиканец, от штата Миссури) считает, что американская администрация должна предоставить четкий план действий в отношении Украины и уже потом требовать от законодательного органа одобрения дополнительного финансирования для Киева.

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"Конгресс не должен выделять дальнейшие пакеты помощи Украине до тех пор, пока не будут потрачены уже выделенные средства и пока администрация [президента США Джо] Байдена не разъяснит Конгрессу конкретные цели США. Администрация Байдена должна представить Конгрессу четкую дорожную карту будущего Украины, прежде чем будет выделено какое-либо новое финансирование. Мы должны понимать, каких результатов хотим добиться, насколько возможно и целесообразно возвращение утраченных территорий", - написал Элфорд в статье для газеты The Hill.

Конгрессмен призвал Вашингтон к "прозрачности и стратегической ясности" и также выразил беспокойство в связи с "хрупкостью [американской] оборонно-промышленной базы". "По последним оценкам министерства обороны, от пяти до семи лет может уйти на пополнение запасов некоторых видов ключевых боеприпасов, в том числе для Stinger и Javelin, а также снарядов калибра 155 мм. Этот срок может вступить в противоречие с потенциальными угрозами на горизонте, например агрессией со стороны Китая", - отметил законодатель

"Мы не можем позволить себе и дальше идти по этому пути. Рост расходов и инфляции, увеличение госдолга требуют ответственного подхода", - подчеркнул он. Элфорд убежден, что среди американских налогоплательщиков растет усталость и скептицизм в отношении конфликта, так как "с ноября 2022 года ни одна сторона не добилась существенных территориальных успехов, а Украина не достигла тех результатов, которых ждали от ее весеннего контрнаступления".

"Президент Байден часто говорит, что мы будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но что это значит в действительности?" - задается вопросом конгрессмен. Американцы имеют право знать правду о стратегии и конечной цели Соединенных Штатов, а не слушать "пустые и расплывчатые заявления главнокомандующего", полагает Элфорд.

25 августа американский сенатор Джей-ди Вэнс (республиканец, от штата Огайо) и член Палаты представителей Конгресса Чип Рой (республиканец, от штата Техас) призвали коллег подписать письмо с отказом поддерживать дополнительную военную помощь Украине до тех пор, пока Белый дом не разъяснит им свою стратегию в отношении украинского конфликта. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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