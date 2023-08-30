Байден заявил, что планы его зарубежных поездок могут измениться из-за урагана

В начале сентября президент США должен был отправиться в Индию

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден может изменить планы своих зарубежных поездок из-за последствий урагана "Идалия" в США. Об этом глава государства заявил, выступая в Белом доме.

На вопрос о том, может ли он скорректировать планы поездок по стране и за ее пределами, Байден ответил: "Я могу, просто я пока не знаю". Он не привел подробностей.

Как заявил на прошлой неделе Белый дом, Байден примет участие в саммите Группы двадцати, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Как тогда уточнялось, американский лидер посетит Индию 7-10 сентября. Байден также в начале августа заявил, что намерен вскоре посетить Вьетнам. По сведениям газеты Politico, визит, как ожидается, состоится в середине сентября.

Разрушения из-за урагана "Идалия" есть в штатах Флорида и Джорджия, погибли два человека.