В Иерусалиме в результате нападения ранен один человек

Нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба израильской полиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 августа. /ТАСС/. Один человек получил в среду вечером ножевые ранения в результате нападения в Иерусалиме, злоумышленник нейтрализован. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

По ее информации, инцидент произошел около 21:00 (время совпадает с московским) на одной из остановок иерусалимского скоростного трамвая. Нападавший был вооружен ножом и ранил одного из пассажиров, стоявших на платформе.

Как отметили в пресс-службе, свидетелем происшествия стал сотрудник пограничной полиции, находившийся в трамвае, прибывшем на остановку. "Военнослужащий незамедлительно вышел из трамвая, выстрелил в террориста и нейтрализовал его", - говорится в сообщении.

К месту происшествия были сразу стянуты многочисленные подразделения полиции, начато расследование, указали в пресс-службе. По ее информации, пострадавший мужчина получил ранения средней степени тяжести.

По сведениям газеты The Jerusalem Post, раненый - 25-летний мужчина - доставлен в одну из больниц Иерусалима, где ему оказывают помощь. Медики оценивают его состояние как стабильное, сообщается, что пострадавший находится в сознании, отмечает издание.