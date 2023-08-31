30 августа, 21:10
Санкции в отношении России

Журналист Хинкл заявил, что Шольц и Макрон разозлились из-за отношения Путина к санкциям

AP Photo/ Pavel Golovkin
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон
© AP Photo/ Pavel Golovkin

Он добавил, что лидеры западных стран надеялись, что Россия будет просить снять санкции, но этого не произошло

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон недовольны тем, что Россия игнорирует западные санкции. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл на своем YouTube-канале.

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"Вот как Макрон и Шольц говорили об этом. Германская газета написала, что Шольц шокирован, что Путин в разговорах с ним не упоминал о санкциях, спрашивал Макрона, тот сказал, что не упоминал тоже. Они просто в ярости и не понимают, что делать", - сказал Хинкл.

Журналист добавил, что западные лидеры рассчитывали, что Россия будет просить снять санкции и вернуться к сотрудничеству, однако Россия сказала, "хорошо, пойдем другой дорогой".

В понедельник газета Bild сообщила, что Шольц и Макрон во время телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2022 года были удивлены тем, что он не упомянул санкции, введенные против Москвы.

"Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами [Макроном]. Однако он даже не упомянул их", - приводит издание слова Шольца, сказанные в беседе с французским лидером после переговоров с президентом РФ. "Со мной тоже нет", - цитирует газета ответ Макрона. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияФранцияСанкции в отношении РоссииМакрон, ЭмманюэльШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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