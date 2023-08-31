Конгрессвумен заявила, что несколько политиков США не могут занимать посты из-за возраста

В их числе Марджори Тейлор Грин назвала президента страны Джо Байдена, лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митча Макконнелла и сенатор от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) убеждена, что несколько американских политиков, включая президента страны Джо Байдена, больше не способны надлежащим образом исполнять свои обязанности ввиду возраста и проблем со здоровьем.

"Необходимо решать серьезные проблемы, связанные с возрастными проблемами и/или состоянием ментального здоровья лидеров страны. Байден, [лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч] Макконнелл, [сенатор от штата Калифорния Дайэнн] Файнстайн, [сенатор от штата Пенсильвания Джон] Феттерман - примеры людей, которые не годятся для работы на своих постах, настало время серьезно задуматься об этом", - написала она в среду на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), комментируя инцидент с 81-летним Макконнеллом, который вновь впал в ступор в ходе публичного выступления на мероприятии в штате Кентукки.

Законодатель подчеркнула, что на карту поставлена национальная безопасность страны. "Сотрудникам и членам семей этих политиков должно быть стыдно за то, что они позволяют своим любимым людям продолжать занимать их посты", - добавила Тейлор Грин, напомнив о возможности применения 25-й поправки к конституции, согласно которой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности.