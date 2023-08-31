Обозреватель рассказал о злости Байдена из-за помощников, "сгладивших" его слова о Путине

Как говорится в книге Франклина Фора The Last Politician, президент США жаловался своим друзьям, что "с ним обращались как с ребенком"

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден разозлился из-за того, что его помощники попытались свести на нет сказанные им в 2022 году в Варшаве слова о том, что российский лидер Владимир Путин "не может оставаться у власти". Об этом говорится в книге американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician, которая появится на прилавках 5 сентября.

Белый дом впоследствии заверил, что лидер США не призывал к смене власти в России, а представитель Госдепартамента пояснил, что высказывания Байдена были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Вашингтона.

"Байден возвращался домой после триумфального турне, испытывая жалость к себе. Он знал, что ошибся, но был возмущен своими помощниками, поскольку создавалось впечатление, будто они подчищали за ним грязь. Он жаловался своим друзьям, что вместо того, чтобы возложить на него ответственность за его же неудачу, с ним обращались как с ребенком", - публикует в среду выдержки из книги портал Axios.