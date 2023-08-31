FT: имя нового главы Минобороны Великобритании назовут в четверг

По данным газеты, этот пост может занять министр энергетики и углеродной нейтральности Грант Шэппс

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Глава британского правительства Риши Сунак уже в четверг днем может назвать имя преемника Бена Уоллеса на посту главы Минобороны королевства. Об этом сообщает на своем сайте газета Financial Times (FT), ссылаясь на правительственные источники. При этом в канцелярии премьер-министра отказались давать комментарии FT.

Собеседники издания называют фаворитом нынешнего главу министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Гранта Шэппса. В случае назначения портфель министра обороны станет уже пятым для 44-летнего политика, который уже занимал должность министра транспорта (2019-2022), министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022-2023), а в течение недели также занимал пост главы МВД в правительстве Лиз Трасс. На прошлой неделе Шэппс посещал Киев, на что особо обращает внимание FT.

При этом источники газеты заявляют, что у них нет стопроцентной уверенности по поводу того, кто именно сменит Уоллеса. Среди наиболее вероятных претендентов на ответственный пост британские СМИ ранее называли замглавы МВД Великобритании Тома Тугендхата, известного своими антироссийскими высказываниями, замглавы МИД Энн-Мари Тревельян и лидера Палаты общин Пенни Мордонт, которая уже возглавляла ведомство с мая по июль 2019 года, став первой женщиной на этом посту. Называются также имена замминистра обороны Джеймса Хиппи и замминистра финансов Джона Глена, который считается близким соратником Сунака.

В интервью, опубликованном в июле на сайте газеты The Times, Бен Уоллес рассказал, что намерен покинуть правительство в ходе очередных перестановок в кабмине, которые Сунак собирается провести в сентябре. Министр отметил, что устал от политики и хочет завершить карьеру. Как писала The Times, на решение Уоллеса мог повлиять тот факт, что в Белом доме отказались поддерживать его кандидатуру на пост нового генсека НАТО, несмотря на попытки Сунака добиться этого от президента США Джо Байдена.

Уоллес был заместителем главы МВД Великобритании в 2016-2019 годах. Пост главы Минобороны он занял 24 июля 2019 года. Будучи назначенным теперь уже экс-премьером Борисом Джонсоном, он сумел сохранить должность после прихода к власти Трасс в сентябре 2022 года и нынешнего премьера Сунака в октябре прошлого года.