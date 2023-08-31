Французский политик указал на неудачу контрнаступления Киева и неизбежность переговоров

Бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции Люк Ферри также считает, что Украина должна отказаться от попыток вернуть Крым военным путем

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Французский политик и публицист, бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований (2002-2004) Люк Ферри в свое статье в газете Le Figaro согласился с позицией экс-президента Франции (2007-2012) Николя Саркози, которая заключается в необходимости переговоров по урегулированию украинского конфликта и отказа Киева от евроатлантических амбиций.

"Саркози отметил, что решение военным путем невозможно: теперь очевидно, что, несмотря на десятки миллиардов долларов, вложенных Соединенными Штатами в вооружение Украины, ее контрнаступление терпит неудачу, так что в конечном итоге будут необходимы переговоры, если, конечно, мы хотим избежать катастрофы, которая, к сожалению, все еще возможна", - отметил он, напомнив о ядерном потенциале России.

Кроме того, Ферри согласился с Саркози в том, что Украина является мостом между Россией и Западной Европой. "На востоке страны много русскоязычных и симпатизирующих России общин. Чем западнее, тем ближе к Польше и тем больше проамериканских настроений. В силу своей истории, географии и взрывного культурного разнообразия, призвание Украины не в том, чтобы вступать в НАТО и ЕС. Утверждать обратное - значит не только разбрасываться ложными обещаниями, но и рисковать, как это уже показала гражданская война на Донбассе, разорвать Украину на части", - указал он.

Ферри считает необходимым для Киева отказаться от попыток вернуть Крым военным путем и предлагает провести там еще один референдум под наблюдением ЕС. "Как сказал [философ и социолог] Эдгар Морен - интеллектуал, которого трудно заподозрить в пророссийских настроениях, Крым на 85% населен русскими, поэтому вместо того, чтобы пытаться вернуть его любой ценой силой оружия, нам придется однажды, как предлагает Саркози, решиться на проведение там свободных выборов под контролем ЕС".

Он также добавил, что "даже если представить, что Украине удастся вернуть контроль над Крымом и восстановить территориальную целостность, это не положит конец конфликту в Донбассе, бушующему там с 2015 года по причине невыполнения минских соглашений".

Саркози в середине августа в интервью Le Figaro заявил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным, а призвание Украины - быть мостом между Россией и Европой, а не вступать в Евросоюз.