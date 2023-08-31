30 августа, 22:39,
обновлено 30 августа, 23:25

КНДР провела учения, имитирующие удары тактическим ядерным оружием по Южной Корее

AP Photo/ Lee Jin-man, архив
© AP Photo/ Lee Jin-man, архив

Пхеньян запустил две тактические баллистические ракеты, которые взорвались в воздухе над условными целями

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. КНДР в ночь со среды на четверг провела учения подразделений Корейской народной армии (КНА) по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Республики Корея. Об этом говорится в заявлении Генштаба КНА, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что учения имитировали удары тактическим ядерным оружием "по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных бандитов Республики Корея с применением тактики выжженной земли", - говорится в сообщении агентства. За учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В рамках учений с территорией международного аэропорта Пхеньяна были запущены две тактические баллистические ракеты. Они пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 м над условными целями, успешно поразив их.

Республика Корея и США проводят ежегодные совместные учения Ulchi Freedom Shield с 21 по 31 августа. Пхеньян регулярно критикует Вашингтон и Сеул за подобные маневры в районе Корейского полуострова. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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