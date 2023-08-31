Французский политик заявил об огромной выгоде США от конфликта на Украине

Украинский кризис позволяет президенту Соединенных Штатов Джо Байдену "спасти промежуточные выборы и воссоздать НАТО", считает бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции Люк Ферри

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Украинский конфликт крайне выгоден Соединенным Штатам, в то время как страдающая от него Европа продолжает погружаться в разногласия, прикрываясь видимостью единства. Такое мнение выразил французский политик и публицист, бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции (2002-2004) Люк Ферри в свое статье в газете Le Figaro.

"Соединенные Штаты в большом выигрыше: они строят свои атомные электростанции в Польше, продают свои истребители F-35 Германии, пшеницу со Среднего Запада и сланцевую нефть - остальному миру. Конфликт позволяет Байдену спасти промежуточные выборы, воссоздать НАТО, "смерть мозга" которой недавно констатировал [президент Франции Эмманюэль] Макрон, и предстать на 81 году жизни неоспоримым лидером свободного мира", - отметил он.

В свою очередь погрузившийся в разногласия Европейский союз, подчеркивает Ферри, страдает от сложившейся ситуации. "Запутавшийся в своих разногласиях, прикрывающийся фальшивой видимостью единства (Польша и Франция совершенно точно не придерживаются одной линии, не говоря уже о других странах Евросоюза) и подорванный инфляцией ЕС, глупо следующий за НАТО, оказывается неспособным предложить мирный план", - указал политик.

Что касается России, то бывший министр полагает, что российскому лидеру Владимиру Путину, "как никогда поддерживаемому своим народом", удалось объединить вокруг себя множество государств, таких как "Китай, Индия, КНДР, Иран, и более двадцати африканских стран".