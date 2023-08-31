30 августа, 22:47
Военный переворот в Габоне

Великобритания осудила переворот в Габоне

МИД страны призвал к восстановлению власти конституционного правительства

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Великобритания осуждает осуществленный в Габоне переворот и считает необходимым восстановить власть законного правительства страны. Соответствующее заявление было распространено в среду вечером МИД страны.

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"Соединенное Королевство осуждает неконституционный захват власти военными в Габоне и призывает восстановить власть конституционного правительства. Мы признаем наличие обеспокоенности, выражавшейся в связи с недавно проведенным избирательным процессом, в том числе по поводу ограничения свободы СМИ, и призываем все стороны и граждан следовать правовым и конституционным процедурам для разрешения любых избирательных споров", - отмечается в тексте.

В МИД также указывают телефон, по которому находящиеся в Габоне британские граждане могут обращаться за консульской поддержкой. 

Теги:
ГабонВеликобританияВоенный переворот в Габоне
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