В КНДР считают, что США и Южная Корея отрабатывают сценарий превентивного ядерного удара

В Генштабе Корейской народной армии считают, что учения двух стран Ulchi Freedom Shield представляют "серьезную угрозу" для страны

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. США и Республика Корея в рамках учений Ulchi Freedom Shield отрабатывают сценарий, предусматривающий нанесение превентивного ядерного удара по КНДР. Об этом говорится в заявлении Генштаба Корейской народной армии (КНА), которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Авантюрные агрессивные военные учения противника Ulji Freedom Shield достигли своего апогея. Они представляют серьезную угрозу, так как они как раз соответствуют сценарию превентивного ядерного удара по КНДР", - говорится в сообщении.

Республика Корея и США проводят ежегодные совместные учения Ulchi Freedom Shield с 21 по 31 августа. Пхеньян регулярно критикует Вашингтон и Сеул за подобные маневры в районе Корейского полуострова.