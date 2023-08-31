30 августа, 23:23

Reuters узнал о планах США передать Тайваню военную помощь на $80 млн

AP Photo/ Frank Augstein
© AP Photo/ Frank Augstein

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что такой шаг, в частности, укрепит позиции Вашингтона в сфере сдерживания, передает агентство

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение $80 млн на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам Foreign Military Financing (FMF). Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

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В его доступе оказалось направленное в Конгресс письмо, уведомляющее профильные комитеты законодательного органа о намерении Госдепартамента выделить до $80 млн из фонда FMF на военную поддержку Тайваня. Комментируя эти планы, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что это, в частности, "укрепит позиции Соединенных Штатов в сфере сдерживания и обеспечит им национальную безопасность ввиду усиления агрессии Коммунистической партии Китая".

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. Пекин требует от Вашингтона прекратить оказывать военную помощь Тайваню, поскольку подобные действия наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям. 

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СШАТайвань
© Информационное агентство ТАСС
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