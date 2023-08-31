Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными пусками

В правительстве страны отметили, что ракеты упали за пределами ее исключительной экономической зоны

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с осуществленными в ночь со среды на четверг пусками двух баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии японского премьер-министра.

"Пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и представляют собой серьезную проблему, касающуюся вопроса обеспечения безопасности жителей нашей страны. В связи с этим мы выразили КНДР решительный протест", - подчеркивается в заявлении.

По данным Токио, ракеты пролетели от 350 до 400 км, упав за пределами исключительной экономической зоны Японии. Максимальная высота их полета составила порядка 50 км. Место падения ракет находится в Японском море. Сведений о возникновении какого-либо ущерба в связи с произошедшим не поступало.

В заявлении японского правительства также отмечается, что власти страны "продолжат сбор и анализ информации, связанной с произошедшим, в тесном сотрудничестве с США и Республикой Корея".