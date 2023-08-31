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обновлено 31 августа, 01:06
Ситуация на Корейском полуострове

Лидер КНДР ознакомился с планом учений КНА, подразумевающим захват Южной Кореи

Командиры армии выразили готовность "установить контроль над всей территорией южной части страны", если поступит соответствующий приказ Ким Чен Ына, сообщает ЦТАК

СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с планом учений Генерального штаба Корейской народной армии (КНА), который подразумевает "отражение внезапного нападения, переход к контрнаступлению и захват всей территории южной части страны". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер страны 29 августа посетил пункт управления учениями Генштаба КНА и ознакомился с ходом всеармейских командно-штабных учений. Они были организованы в тот день в ответ на "опасные, провокационные крупномасштабные маневры" США и Республики Корея, на которых отрабатывается сценарий "тотальной войны с КНДР".

Генерального секретаря Трудовой партии Кореи сопровождали министр обороны Кан Сун Нам и маршал КНА Пак Чон Чхон. Его встретили начальники Генерального штаба и Главного разведывательного управления КНА.

"Товарищ Ким Чен Ын ознакомился с планом штаба по учениям, который выдвигал как общую цель отражение внезапного вооруженного нападения врагов, переход к всестороннему контрнаступлению и захват всей территории южной части страны", - пишет ЦТАК. Руководитель народной республики также проверил операционные документы Генштаба, включая план использования фронтовых и стратегических резервных артиллерийских частей, план формирования фронта в тылу врага, концепцию срыва вступления иностранных вооруженных сил в боевые действия.

Кроме того, агентство указывает, что в ответ на инструкции Ким Чен Ына по усилению учений командиры КНА показали готовность ускорить подготовку к войне, разгромить противника и "установить контроль над всей территорией южной части страны, если будет получен приказ" лидера КНДР.

Вашингтон и Сеул проводят учения Ulchi Freedom Shield с 21 по 31 августа. Накануне прошли совместные маневры ВВС с привлечением по крайней мере одного стратегического бомбардировщика B-1B в небе над Корейским полуостровом. В ответ КНДР запустила две тактические баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые имитировали нанесение ядерного удара по командным пунктам и аэродромам Республики Корея. 

Теги:
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен Ын
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