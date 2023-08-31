Telegraph узнал о планах США перебросить зимой две эскадрильи F-35 в Англию

Газета также допустила, что в Великобритании снова могут разместить американское тактическое ядерное оружие

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. США этой зимой перебросят на базу Лейкенхит в английском графстве Саффолк две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. Источники в военных кругах сообщили The Daily Telegraph, что речь идет о 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие (ТЯО), как и размещенные сейчас в Саффолке американские F-15.

"F-35 будут базироваться здесь. Они уже развернуты и будут перебазированы в конце этого года или уже в 2024 году", - заявил собеседник издания. "Это более новые, более функциональные самолеты, имеющие большую дальность полета и использующие стелс-технологии, что крайне важно, если вы собираетесь использовать их, чтобы с высокой точностью сбрасывать ядерные бомбы", - добавил он.

В связи с давно планировавшейся переброской американских F-35 в Европу газета обращает внимание на появлявшиеся в последнее время сообщения о том, что в Великобритании может быть также вновь размещено американское ТЯО. По данным издания, ранее Конгресс получил от ВВС США запрос о выделении $50 млн для строительства на базе Лейкенхит, которую Пентагон фактически арендует у Великобритании, дополнительного жилья для 144 американских военных. В этом тексте внимание экспертов привлекли слова об участии этих военнослужащих в потенциальной surety mission - термин surety используется Пентагоном для обозначения принципов безопасного хранения ядерного оружия.

Ранее также сообщалось, что в оборонном бюджете США Соединенное Королевство оказалось в списке стан, где планируются инвестиции в инфраструктуру, предназначенную для хранения "специальных вооружений". The Daily Telegraph напоминает, что до 2008 года на базе Лейкенхит хранилось 110 американских ядерных бомб B61, однако необходимость в их хранении в Англии отпала на фоне снижения напряженности в международных отношениях.

В Минобороны и канцелярии премьер-министра страны отказались комментировать изданию возможность возвращения американского ЯО на территорию Великобритании. Заместитель пресс-секретаря Сабрина Сингх заявила журналистам, что информация, касающаяся "американских ядерных сил, в том числе их базирования" не раскрывается американским оборонным ведомством. При этом, по данным НКО, выступающих за ядерное разоружение, в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции сейчас в общей сложности хранится 100-150 американских ядерных бомб B61.