31 августа, 00:47

СМИ: "украинизация" Польши приведет к образованию на ее месте нового государства

AP Photo/ Czarek Sokolowski
© AP Photo/ Czarek Sokolowski

По мнению обозревателя издания Myśl Polska, управлять такой страной придется с помощью полицейского террора, запрета на деятельность оппозиции и арестов

ТАСС, 31 августа. Польша под влиянием "украинизации" превратится в двунациональное государство под названием Укрополия. Такое мнение выразил польский обозреватель Конрад Ренкас в статье, опубликованной в среду в газете Myśl Polska.

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"Польша становится двунациональной страной, что признают даже ведущие СМИ, и нельзя исключать, что со временем она превратится в Укрополию. Управлять таким государством придется, конечно же, методами, опробованными режимом Зеленского: с помощью полицейского террора, запрета на [деятельность] реальной оппозиции, арестов, лишения гражданских и трудовых прав" - считает Ренкас.

Западные СМИ и политики не считают Польшу демократической страной, используя эвфемистический термин "иллиберализм" для обозначения гибрида партийной олигархии с элементами цензуры и репрессивного государства, отметил обозреватель.

По его мнению, "украинизация" правового поля и политической системы Польши приведет к тому, что страна перестанет принадлежать ее населению. 

Теги:
УкраинаПольша
© Информационное агентство ТАСС
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